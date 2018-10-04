Экономика

В «Империал» за молоком, творогом и йогуртами со скидкой приглашает псковичей «Прасковья Молочкова»

В гипермаркете «Империал» до конца октября действуют сниженные цены на ряд продуктов из ассортимента торговой марки «Прасковья Молочкова».

В частности, псковичи могут приобрести молоко 2,5%-ной жирности в пластиковой бутылке 0,9 кг за 53 рубля (прежняя цена 64 рубля).

Стоимость топленого молока (3,2%, ПЭТ-бутылка 0,9 кг) составляет до конца октября всего 56 рублей (старая цена 68 рублей).

До конца этого месяца вы также можете приобрести в «Империале» творог жирностью 9% (упаковка контейнер 0,35 кг) по цене всего 103 рубля (старая цена 128 рублей).

Йогурт в ассортименте (0,9% жирности, ПЭТ-бутылка 0,33 кг) - всего за 45 рублей (обычная цена - 55 рублей).

Экономьте вместе с «Прасковьей Молочковой»!