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Экономика

В «Империал» за молоком, творогом и йогуртами со скидкой приглашает псковичей «Прасковья Молочкова»

15.10.2018 15:17|ПсковКомментариев: 3

В гипермаркете «Империал» до конца октября действуют сниженные цены на ряд продуктов из ассортимента торговой марки «Прасковья Молочкова».

В частности, псковичи могут приобрести молоко 2,5%-ной жирности в пластиковой бутылке 0,9 кг за 53 рубля (прежняя цена 64 рубля).

Стоимость топленого молока (3,2%, ПЭТ-бутылка 0,9 кг) составляет до конца октября всего 56 рублей (старая цена 68 рублей).

До конца этого месяца вы также можете приобрести в «Империале» творог жирностью 9% (упаковка контейнер 0,35 кг) по цене всего 103 рубля (старая цена 128 рублей).

Йогурт в ассортименте (0,9% жирности, ПЭТ-бутылка 0,33 кг) - всего за 45 рублей (обычная цена - 55 рублей).

Экономьте вместе с «Прасковьей Молочковой»!

Теги: #скидки #прасковья молочкова #молоко #творог #йогурт
Источник: Псковская Лента Новостей
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