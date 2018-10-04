Экономика

Российским банкам ограничат выдачу валютных кредитов бизнесу

Кредитование в валюте компаний, не имеющих достаточного объема экспортной выручки, сделают невыгодным для банков.

Такой пункт содержится в плане дедолларизации экономики, который был внесен в кабмин, рассказали «Известиям» два федеральных чиновника из финансово-экономического блока правительства и источник, знакомый с содержанием документа.

Для таких займов планируется установить повышенные коэффициенты риска, что вынудит банки создавать дополнительные резервы.

Представители бизнеса поддерживают инициативу. Ключевая проблема, связанная с займами в других денежных единицах, — хеджирование (страхование) рисков в случае ограничения на расчеты в долларах, отметил собеседник «Известий» в РСПП.

По данным ЦБ на 1 сентября, общий долг компаний перед банками составил 32,7 трлн рублей. На валюту приходилось 27,9% займов.