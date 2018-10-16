Экономика

Сургутнефтегазбанк предлагает выбрать свой размер пакетного обслуживания

В Сургутнефтегазбанке - новая линейка пакетных предложений для корпоративных клиентов. Теперь у псковичей есть возможность выбрать тарифный план в зависимости от количества услуг, используемых вами ежемесячно при расчетно-кассовом обслуживании!

Выберите свой индивидуальный размер тарифа - S, M, L!

В рамках акции действуют тарифные планы пакетного обслуживания для действующих и новых клиентов. Стоимость пакетов составляет от 1200 до 3350 рублей и зависит от объема услуг, входящих в пакет:

открытие счета и оформление карточки образцов подписей

открытие картсчета

налоговые и бюджетные платежи, внутрибанковские переводы на счета ЮЛ/ИП

осуществление платежей по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент-Банк»

абонентская плата за обслуживание в системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент-Банк»

обработка документов, переданных по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент-Банк»

пересчет денежных средств клиента в кассе банка, внесенных клиентом наличными

Предложение распространяется на малые и микропредприятия, у которых предельное значение выручки, полученной от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составляет до 800 млн руб. (включительно).

Заключить договоры и приобрести пакет услуг в Пскове можно в операционном офисе №1 Санкт-Петербургского филиала АО Банк «СНГБ» по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 2. Тел.: (8112) 290-889.

Подробная информация - на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.