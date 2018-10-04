Экономика

Скидка на топленое молоко «Прасковья Молочкова» будет действовать во всех гипермаркетах «Магнит» Пскова и Великих Лук в течение недели

«Прасковья Молочкова» продолжает радовать своих постоянных покупателей скидками на продукцию.

До 24 октября во всех гипермаркетах сети «Магнит» Пскова и Великих Лук будет действовать 10%-ная скидка на топленое молоко «Прасковья Молочкова» жирностью 3,2% (упаковка ПЭТ-бутылка 0,9 кг). Стоимость молока составит 56,90 рублей.

Топлёное молоко – это продукт, который производится из цельного молока путем его кипячения и последующего длительного нагревания.

В топлёном молоке содержатся фосфор и витамин А. Поэтому молоко благотворно влияет на обновление нервных клеток и способствует развитию центральной нервной системы.

Топлёное молоко – прекрасное средство для профилактики проблем со зрением. Оно укрепляет кости и поддерживает иммунную систему благодаря витаминам С и D.

Этот продукт полезен при сердечных заболеваниях, отеках, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рецепты приготовления блюд из топленого молока ищите на странице «Прасковьи Молочковой» во ВКонтакте https://vk.com/p_molochkova.

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