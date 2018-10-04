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Экономика

Изменения в муниципальную программу по содействию развитию сельхозпредприятий готовят в администрации Псковского района

16.10.2018 14:31|ПсковКомментариев: 2

Изменения в муниципальную программу по содействию развитию сельхозпредприятий готовят в администрации Псковского района. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя ситуацию, в которой оказался тепличный комбинат ЗАО Агрофирма «Победа».

«То, что агрофирма «Победа» является брендом, действительно так. Наш район агропромышленный, и несмотря на все сложности и перипетии в сельском хозяйстве, у нас очень сильный комитет по сельскому хозяйству и тесное взаимодействие с руководителями. Мы продумываем шаги по оказанию помощи сельхозпредприятиям и, в частности, планируем внести изменения в муниципальную программу по содействию сельхозпредприятиям», - сообщила Наталья Федорова, выразив надежду, что эти меры помогут в том числе и агрофирме «Победа».

В ситуации с этим предприятием, по мнению главы района, страшнее не столько потерять бренд, сколько потерять рабочие места. «Потому что это люди. Потеря рабочего места означает нестабильность в семье, что, в свою очередь, плохо сказывается на человеке психологически. От этого появляется озлобленность на власть и на весь мир. В данном случае для нас важна стабильность людей, а это напрямую зависит от работы. Потому будем содействовать в сохранении рабочих мест в агрофирме "Победа"», - заключила Наталья Федорова.

Теги: #эхо москвы в пскове #агрофирма победа #сельское хозяйство #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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