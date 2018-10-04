Экономика

Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил группу компаний «Кабош»

Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил группу компаний «Кабош» - агрохолдинг полного цикла в Великих Луках, ориентированный на выпуск сыров терпеливого созревания из молока собственного производства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе агрохолдинга, главной целью визита стало желание властей соседнего региона привлечь великолукский агрохолдинг «Кабош» в качестве инвестора в развитие молочного-животноводства: разместить новые мега-фермы и производственные мощности группы компаний на территории Смоленщины.

16 октября губернатор Смоленской области Алексей Островский c официальным визитом посетил одну из мега-ферм компании «Слактис» и предприятие по производству сыра «Великолукский молочный комбинат», входящих в группу компаний «Кабош», а также провел переговоры с президентом агрохолдинга Дмитрием Матвеевым. Главной темой встречи стало желание властей Смоленщины развивать молочное животноводство на своей территории при непосредственном участии великолукского агрохолдинга.

На мега-ферме в селе Недомерки делегация Смоленской области познакомилась с уникальными подходами агрохолдинга в развитии молочного животноводства и племенным разведением голштино-фризской породы коров (основное свое стадо группа компаний привезла из Австралии в 2009 году). Гостей познакомили с рационом питания поголовья, принципами кормозаготовки, особенностями содержания и ухода, а также продемонстрировали программное обеспечение, позволяющее анализировать показатели продуктивности, состояние здоровья и генетику каждой буренки с любого конца мира. Ноу-хау, применяемые в агрохолдинге, работают на качество молока, выходящего с ферм, которое на сегодняшний день отличается высокой сыропригодностью и не уступает, а зачастую превосходит лучшие европейские образцы. В режиме нон-стоп по вопросам животноводства агрохолдинг консультируют высококлассные американские специалисты. Особый интерес гостей привлекла тема племенного разведения, в группе компаний искусственное осеменение происходит семенем быков-осеменителей из мирового рейтинга TOP 100 International TPI Bulls.

На «Великолукском молочном комбинате» губернатор Алексей Островский посетил производство сыра, камеры созревания, где познакомился с процессом ухода за сырами во время созревания и одним из технологов предприятия, итальянским сыроделом Баттистой Аттони. Совместно с итальянским сыроделом в группе компаний «Кабош» было разработано авторское собрание сыров итальянского группы натурального созревания: Перла ди Латте, Гранде Фортецца, Маэстро Баттиста. В данный момент сыры из авторского собрания расставляются в федеральные и региональные торговые сети. После посещения камер созревания делегация продегустировала сыры натурального созревания под своей коркой от 6 до 36 месяцев.

Переговоры между руководством Смоленской области и агрохолдинга прошли за закрытыми дверями. Однако в интервью по итогам встречи Алексей Островский рассказал, что регион крайне заинтересован в привлечении группы компаний «Кабош» в Смоленщину.

«Группа компаний Кабош» однозначно уникальный и оригинальный российский производитель высококлассных сыров. Всё, что мы сегодня увидели, представляет собой образец молочного животноводства в России. Ни на одной ферме, которую я посещал до этого, я не видел такой чистоты и серьезного подхода к питанию, содержанию и комфорту поголовья. Это в очередной раз доказывает, что подход Дмитрия Матвеева в сельском хозяйстве крайне основателен и профессионален. Мы приглашаем агрохолдинг развивать бизнес и строить новые объекты на территории нашей области, это позволит не только создать новые рабочие места, но и в полной мере обеспечит регион натуральными и качественными сырами. В четверг мы продолжим переговоры на территории Смоленщины, и я выражаю искреннюю надежду на их удачное завершение», - прокомментировал встречу Алексей Островский.

«Мы польщены таким серьезным интересом со стороны правительства Смоленской области к нашей группе компаний. Хочу особо подчеркнуть, что мы видим серьезную заинтересованность в привлечении инвесторов на благо развития региона. Поэтому мы всерьез задумались о возможном развитии группы компаний и строительстве новых объектов на территории Смоленщины, и мы, несомненно, продолжим диалог с руководством региона на эту тему», - рассказал журналистам Дмитрий Матвеев.

Группа компаний «Кабош» - крупнейший агрохолдинг полного цикла на Северо-Западе страны планирует построить фабрику по переработке до 1 млн литров молока в сутки. Как рассказал владелец и гендиректор компании Дмитрий Матвеев, инвестиции в проект составят 7-10 млрд. рублей. Реализация проекта планируется в Псковcкой, Тверской, Смоленской и Московской областях, в данный момент группа компаний находится в диалоге с властями этих регионов по вопросу размещения бизнеса на их территории.

По словам Дмитрия Матвеева, компания также начала проектирование двух новых ферм по 4,3 тыс. голов каждая. Всего планируется построить от 10 до 14 таких ферм на территории вышеуказанных регионов. По его словам, объем инвестиций в мега-фермы составят от 15-30 млрд рублей.

«Мы хотим довести наше производство до 1 млн литров молока в сутки. Сейчас на собственных фермах мы производим более 200 тыс. литров молока в сутки на сыр. Скоро начнем поэтапное строительство завода по переработке молока для сыра. До января-февраля следующего года мы планируем утвердить, где будем размещать производство. Изначально мы планировали расширить наш завод в Великих Луках, но, так как мы выпускаем сыры терпеливого созревания, для производства которых требуется от полугода и более, нам нужны новые камеры, а это большая площадка. На данный момент территории существующей фабрики нам не хватает», - пояснил Дмитрий Матвеев.