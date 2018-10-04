Экономика

Готовность к зиме обсудили на региональном Штабе по обеспечению электробезопасности

Основной темой очередного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области под председательством заместителя губернатора Александра Кузнецова 16 октября стало обсуждение готовности энергетического комплекса региона к предстоящей зиме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», мероприятие прошло в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Представители ресурсоснабжающих организаций региона - филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ООО «Энергосети» и Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению доложили о выполнении в полном объеме комплекса необходимых мероприятий по подготовке к ОЗП, которые включали проведение необходимых ремонтов оборудования, обучение и тренировки персонала, укомплектование аварийного запаса материалов и т.д. В докладах прозвучало, что все они успешно прошли проверку готовности специальными комиссиями по новой методике, утвержденной Минэнерго России.

Отдельно о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 годов доложил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов. Он, в частности, рассказал, что предприятия ЖКХ выполнили в общей сложности работы по ремонту и замене оборудования на 429 котельных, в целом их готовность к ответственному сезону на сегодняшний день оценивается в 99%. Нормативные запасы по углю обеспечены на 84% (9,2 тыс. тонн), по дровам на 120% (33,6 тыс. тонн), по мазуту на 92% (4,6 тыс. тонн). Весь необходимый объем топлива будет сформирован к 1 ноября.

Между тем, Александр Кузнецов обратил внимание на непростую финансовую ситуацию, в которой оказались на сегодняшний день значительная часть водо- и теплоснабжающих организаций ЖКХ в различных районах области. Из-за устаревшего оборудования и накопившихся долгов перед электро-и газоснабжающими организациями они не вызывают серьезный интерес у инвесторов. В прошлом месяце им была выделена субсидия из областного бюджета в объеме 70 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов в результате установление льготных тарифов. Сейчас в Администрации области ищут пути финансового оздоровления проблемных предприятий ЖКХ, еженедельно этот вопрос стоит на повестке дня на совещаниях у губернатора Михаила Ведерникова. В каждом случае рассматриваются различные пути выхода из кризисных ситуаций, ведутся переговоры с федеральными структурами. В ближайшее время рабочая группа должна озвучить ряд взвешенных предложений по выходу из сложившихся обстоятельств. «Однако несмотря на определенные сложности, мы все обязаны приложить максимум усилий, чтобы пройти предстоящий отопительный сезон без срывов и неприятных сюрпризов», - призвал собравшихся руководитель Штаба.

Далее участники совещания обсудили вопрос обеспеченности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения региона автономными резервными источниками электроснабжения (РИСЭ). На сегодняшний день на балансе социально-значимых потребителей находится 291 резервных источника электроснабжения. Однако, как показала их комплексная проверка специалистами «Псковэнерго», часть генераторов электроэнергии, имеющихся на балансе объектов водо- и теплоснабжения, больниц с операционными палатами и социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей, находится в неисправном состоянии. Александр Кузнецов поручил немедленно организовать работу по устранению всех выявленных замечаний и возложить контроль его исполнения на руководителей профильных региональных ведомств.

Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя губернатора действует в Псковской области с 2008 года. В его задачи входит предотвращение нарушений электроснабжения, вызванных чрезвычайными ситуациями, организация взаимодействия энергетиков с силовыми структурами и органами власти всех уровней в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, контроль над подготовкой субъектов энергетики к осенне-зимнему периоду, информирование потребителей об угрозе возникновения нарушения электроснабжения.