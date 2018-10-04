Экономика

Проведение ЧМ-2018 принесло российской экономике 952 млрд рублей ‍

Проведение чемпионата мира по футболу в России принесло экономике 952 млрд рублей прироста ВВП страны за период с 2013 по 2018 год. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на финальный отчет оргкомитета «Россия 2018». В документе говорится, что более половины суммарного эффекта пришлось на 2017 и 2018 год.



В отчете оргкомитета отмечается, что трудовые доходы населения за счет роста ВВП выросли на 469 млрд рублей. При этом благодаря подготовке и проведению ЧМ в стране появлялось и поддерживалось до 315 тысяч рабочих мест в год. Налоговые доходы бюджета увеличились на 164 млрд рублей.



Согласно отчету, за счет развития туризма Россия получила $3 млрд, что превосходит показатели, которых удалось добиться предыдущим организаторам чемпионатов мира по футболу — Бразилии, ЮАР и Японии. Предполагается, что потенциальный рост ВВП за счет использования созданной к ЧМ инфраструктуры составит 150-210 млрд рублей.



Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования проводились на 12 стадионах в 11 городах. Страна-хозяйка ЧМ-2018 была названа в Цюрихе 2 декабря 2010 года. Россия победила в голосовании, опередив Англию, совместные заявки Испании и Португалии, а также Бельгии и Голландии.



В финальном матче ЧМ-2018, состоявшемся на стадионе «Лужники» в Москве, сборная Франции переиграла сборную Хорватии со счетом 4:2. Французы во второй раз в истории стали победителями мундиаля, а хорваты завоевали серебро. Третье место на турнире заняла сборная Бельгии, которая в матче за бронзу победила Англию 2:0.



Сборная России дошла на домашнем чемпионате мира до 1/4 финала, показав лучший результат в истории. На групповом этапе команда заняла второе место, обыграв Египет и Саудовскую Аравию, а также потерпев поражение от Уругвая. В 1/8 финала Россия по пенальти переиграла сборную Испании, а в четвертьфинале, также в серии послематчевых 11-метровых, уступила будущим финалистам турнира сборной Хорватии.