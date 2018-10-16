Экономика

Райффайзенбанк теперь работает в Пскове

Райффайзенбанк приступил к дистанционному обслуживанию малого бизнеса в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, чтобы открыть расчетный счет в Райффайзенбанке бесплатно и в течение одного дня, необходимо заполнить заявку на сайте банка. Реквизиты счета будут высланы на электронную почту клиента в течение нескольких минут. Также клиент может дистанционно оформить эквайринг и пакетное банковское обслуживание. После подписания договора, который представитель банка доставит в удобное время и место, клиенту будут доступны активные операции по счету, интуитивно простые интернет-банк и мобильное приложение. Для обмена информацией и документами стороны используют электронную почту.

Бизнес-карта позволяет осуществлять операции по пополнению и снятию средств с расчетного счета компании без комиссии в банкоматах банка и его партнеров, а также оплачивать покупки онлайн. Чтобы получить кэшбэк в размере 5—10% от суммы чека в магазинах строительных материалов, на АЗС и оплачивая отели, необходимо оформить карту для бизнеса Mastercard «Бизнес 24/7». Для этого зарегистрируйтесь на сайте акции и совершите покупки на сумму не менее 30 тыс. рублей в месяц. Акция распространяется на представителей малого бизнеса с годовым оборотом не более 500 млн рублей и продлится до 9 декабря 2018 года.

«До конца 2018 года в 93 городах страны предприятия малого бизнеса смогут начать сотрудничество с Райффайзенбанком в удаленном формате. Мы рассчитываем привлечь более 4 тысяч активных клиентов, которым будут доступны все инструменты для управления финансами организации дистанционно. Для открытия расчетного счета, оформления эквайринга и пакетного банковского обслуживания, подключения интернет-банка и мобильного приложения необходимо только оставить заявку на сайте. Пока оформлением необходимых документов и их доставкой занимается представитель банка, клиент может сконцентрироваться на развитии своего бизнеса», - отмечаетДенис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Также жителям Пскова доступны продукты и услуги Райффайзенбанка для индивидуальных клиентов - открытие текущего счета, выпуск дебетовой и кредитной карты, получение потребительского кредита.

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка – один из крупнейших филиалов банка с участием иностранного капитала в Северо-Западном регионе. Количество крупных и средних корпоративных клиентов РЦ превышает 1700 компаний, большая часть из которых – это представители нефтяной, химической, автомобилестроительной, строительной, пищевой, транспортной, деревообрабатывающей отраслей, офисной и складской недвижимости, IT, оптовой и розничной торговли. РЦ обслуживает более 26 тысяч компаний сегмента малого и микро-бизнеса. Количество активных розничных клиентов превышает 265 тыс. человек. Кредитный портфель – 81,0 млрд рублей. Средства клиентов - 105,9 млрд рублей. Сеть отделений насчитывает 18 дополнительных офисов в Санкт-Петербурге и 5 в Северо-Западном регионе (2 в Череповце, по одному в Калининграде, Сыктывкаре и Петрозаводске). Данные по состоянию на 30.06.2018 г.