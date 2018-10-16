Экономика

На подстанции «Завеличье» «Псковэнерго» ставит под напряжение новое оборудование

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вышел на завершающую стадию масштабного техперевооружения подстанции 110 кВ № 283 «Завеличье». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в настоящее время специалисты проводят пуско-наладочные работы и поэтапно ставят новое оборудование под напряжение. На протяжении последних четырех лет здесь были заменены два силовых трансформатора с 25 МВА на 40 МВА, все масляные выключатели 110 кВ на элегазовые, установлены новые трансформаторы напряжения и разъединители производства Великолукского завода «ЗЭТО».

До конца ноября все новые присоединения будут оснащены современными отечественными надежными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Также в ходе модернизации здесь полностью обновляются системы связи, телемеханики и автоматизированного учета электроэнергии АИИС КУЭ.

Как рассказали в Центре управления сетями «Псковэнерго», на сегодняшний день четыре из восьми выключателей 110 кВ поставлены под напряжение. Соответственно линии 110 кВ «Южная-2» и «Южная-3» уже выведены из ремонтной схемы и подключены к распредустройству подстанции. Еще три отходящих линии 110 кВ «Изборская-3», «Псковская-1 и «Псковская-2» будут переведены на нормальную схему в ближайшее время. Каждое мероприятие по включению оборудования проходит согласование с Региональным диспетчерским управлением энергосистемами Новгородской и Псковской областей и в Северо-Западном управлении Ростехнадзора.

Напомним, что работы по обновлению подстанции начались ещё в 2015 году, а полное завершение реконструкции намечено к началу 2019 года. В общей сложности полная сметная стоимость комплексного технического перевооружения подстанции составляет 324 млн рублей (без НДС). Это самый масштабный проект долгосрочной инвестиционной программы псковской энергокомпании за последние годы.

Подстанция 110 кВ «Завеличье» - одна из ключевых в областном центре. Она является источником электроснабжения порядка 50 тыс. жителей одноименного района Пскова и свыше двадцати прилегающих к областному центру населенных пунктов. В последние годы загруженность подстанции «Завеличье» приблизилась к максимально допустимой и она стала закрытым центром питания для технологического присоединения новых заявителей. Реконструкция позволит повысить надежность работы системообразующей сети Псковской энергосистемы и снизить дефицит мощности в этой части областного центра.