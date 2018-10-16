Экономика

Инвестиционный потенциал Псковской области представят на экономическом форуме в рамках Ганзы-2019

Инвестиционный потенциал Псковской области будет представлен на экономическом форуме, который состоится в Пскове в рамках Международных Ганзейских дней 2019 года.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на сегодняшнем заседании регионального ганзейского оргкомитета сообщила первый заместитель председателя госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева. Она пояснила, что в форуме примут участие представители Минэкономразвития, полпредства президента России в СЗФО, Ассоциации европейского бизнеса и Торгово-промышленной палаты Псковской области. Программа будет состоять из деловой и выставочной части. Свое участие в выставочной части форума подтвердили 20 предприятий.

В рамках деловой программы пройдет несколько сессий, посвященных возможностям инвестирования в экономику России и Псковской области. В частности, будут затронуты вопросы развития туризма, организации транспортных коридоров для городов СЗФО, а также представлены возможностям ОЭЗ «Моглино» и электротехнического кластера.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил «Ганзейской дирекции по проведению праздников» проинформировать о программе экономического форума официальные делегации из зарубежных ганзейских городов, чтобы они приняли участие в этом мероприятии.