Экономика

В 2018 году сократилось количество совместных проверок таможенных и налоговых органов, но увеличилась их фискальная составляющая

В 2018 году количество проверочных мероприятий, проводимых таможенными и налоговыми органами во взаимодействии, сократилось, однако увеличилась их фискальная составляющая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФТС СЗТУ, такие итоги были озвучены 18 октября на заседании координационного совета по взаимодействию таможенных и налоговых органов Северо-Западного Федерального округа.

Начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной службы Валерий Селезнев отметил, что взаимодействие таможенных и налоговых органов дает положительные результаты, позволяет максимально пополнить федеральный бюджет и исключить незаконную предпринимательскую деятельность. В частности, в 2018 году отмечается увеличение начислений в бюджет государства в два раза.

Таможни Северо-Западного таможенного управления в I полугодии 2018 года во взаимодействии с налоговыми органами провели 58 таможенных проверок (в два раза меньше, чем за 6 месяцев 2017 года), при этом доначислено таможенных платежей на 43% больше, взыскано таможенных платежей на 11% больше, за нарушение таможенных правил возбуждено 228 дел об административных правонарушениях (на 47% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Количество скоординированных контрольных мероприятий в I полугодии 2018 года также сократилось (на 70%), доначислено таможенных платежей на 52% больше, взыскано таможенных платежей в 8 раз больше.

Подводя итоги заседания Координационного совета, участники совещания отметили большое значение межведомственного взаимодействия для повышения эффективности таможенного и налогового контроля.

Напомним, Псков впервые стал местом проведения координационного совета по взаимодействию таможенных и налоговых органов Северо-Западного Федерального округа.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в части изменения порядка планирования и назначения скоординированных контрольных мероприятий, произошедшее в середине текущего года. Ранее существовавшие ограничения взаимодействия по региону деятельности устранены, и таможенные органы могут осуществлять скоординированный контроль с Управлениями Федеральной налоговой службы по любому субъекту Российской Федерации.

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На Координационном совете были рассмотрены итоги совместной работы таможенных и налоговых органов Северо-Западного федерального округа, обсужден Регламент взаимодействия по организации проведения скоординированных контрольных мероприятий.