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Экономика

АО «Аэропорт Сиверский» победило в конкурсе по приватизации «Псковавиа»

18.10.2018 19:42|ПсковКомментариев: 4

Покупателем 75% акций ОАО «Псковавиа» стало АО «Аэропорт Сиверский», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, именно это акционерное общество стало победителем объявленного администрацией Псковской области аукциона.

Конкурс состоялся 18 октября 2018 года, отмечается в карточке торгов.

Цена, предложенная победителем за продаваемое имущество - 55 млн рублей. Начальная цена акций составляла 49 млн руб.

Еще одним участником аукциона стало общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ ЛАХТА».

Добавим, что заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отказался комментировать итоги аукциона, заявив, что конкурсные процедуры еще не завершены, поэтому называть победителя пока некорректно.
 

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников подписал распоряжение  о продаже через конкурс 75% минус 1 акция ОАО «Псковавиа».

В соответствии с распоряжением «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области», на продажу выставляются 33,992 тыс. акций «Псковавиа» по начальной цене 49,6 млн рублей (без НДС).

Среди условий конкурса: сохранение не менее 220 рабочих мест, переподготовка и повышение квалификации не менее 90 работников, ограничение изменения назначения имущества, в том числе аэровокзала (компания является главным оператором аэропорта Пскова), здания трансформаторной подстанции, склада авиатехимущества, авиабазы, двух транспортных воздушных судов Ан-26Б. Срок исполнения условий составляет один год с даты заключения с победителем договора купли-продажи.

Теги: #псковавиа
Источник: Псковская Лента Новостей
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