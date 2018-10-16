Экономика

АО «Аэропорт Сиверский» победило в конкурсе по приватизации «Псковавиа»

Покупателем 75% акций ОАО «Псковавиа» стало АО «Аэропорт Сиверский», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, именно это акционерное общество стало победителем объявленного администрацией Псковской области аукциона.

Конкурс состоялся 18 октября 2018 года, отмечается в карточке торгов.

Цена, предложенная победителем за продаваемое имущество - 55 млн рублей. Начальная цена акций составляла 49 млн руб.



Еще одним участником аукциона стало общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ ЛАХТА».

Добавим, что заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отказался комментировать итоги аукциона, заявив, что конкурсные процедуры еще не завершены, поэтому называть победителя пока некорректно.



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Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников подписал распоряжение о продаже через конкурс 75% минус 1 акция ОАО «Псковавиа».

В соответствии с распоряжением «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области», на продажу выставляются 33,992 тыс. акций «Псковавиа» по начальной цене 49,6 млн рублей (без НДС).

Среди условий конкурса: сохранение не менее 220 рабочих мест, переподготовка и повышение квалификации не менее 90 работников, ограничение изменения назначения имущества, в том числе аэровокзала (компания является главным оператором аэропорта Пскова), здания трансформаторной подстанции, склада авиатехимущества, авиабазы, двух транспортных воздушных судов Ан-26Б. Срок исполнения условий составляет один год с даты заключения с победителем договора купли-продажи.