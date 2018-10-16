Экономика

Пшено назвали самым быстро дорожающим сельхозпродуктом

Аналитики назвали пшено самым быстро дорожающим сельхозпродуктом. Если еще в начале текущего года цена на эту крупу была около 30 рублей, то на данный момент она достигла в среднем уже 44 рубля. И это при том, что пшено традиционно всегда было относительно дешевым продуктом.

Как отмечает портал agro2b.ru, рост цен на пшено был зафиксирован еще в конце лета. Так, по состоянию на конец августа оптовая цена на пшено составляла 33,6 тыс. руб. за т. Ранее пик цен на пшено фиксировался в марте 2011 года после двух подряд неурожайных лет.

Причиной роста цен стало снижение размеров посевных площадей проса за последние два года. Если в предыдущие годы сев проса превышал 400 тыс. га, то в прошлом году им заняли 268 тыс. га, а в этом - 259 тыс. га. В результате в прошлом году было произведено значительно меньше потребностей внутреннего рынка. Его валовой сбор в 2017-м снизился на 50% до 317 тыс. т при внутренней потребности в 450-500 тыс. т. Это значит, что в этом сезоне рынок пшена вошел без переходящих запасов.

Эти факторы влияют на то, что крупозаводы станут испытывать дефицит сырья. Возможно, некоторые из них приостановят выработку крупы. Поэтому в следующем году рост цен на пшено может продолжиться.

Согласно исследованию «АБ-Центра», в прошлом году производство круп в России снизилось на 1,6% до 1,4 млн т, по итогам января-июня наблюдался рост производства на 6,9% по сравнению с первым полугодием 2017-го, до 726 тыс. т.

На долю гречки в прошлом году приходилось 33% общего производства круп, риса - 29%, пшена - 5,7%, перловой крупы - 5,1%, кукурузной крупы - 4,7%, овсяной крупы - 4,3%, ячневой крупы - 3,8%. По итогам января-июня доля гречки выросла до 33,7%, а пшена - снизилась до 4,6%.