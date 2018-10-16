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Экономика

Все от обоев и плитки до черепицы и фильтров для воды: скидки октября от «Стройбазы на Алмазной»

22.10.2018 13:59|ПсковКомментариев: 0

Середина осени для настоящего домовладельца - не повод расслабляться. Да, основная часть работ уже сделана, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временный ремонт или краткосрочное строительство. Зато в строймагазинах высокий сезон уже заканчивается - а значит, именно сейчас можно ощутимо сэкономить на покупке всего, что необходимо!

Сегодня расскажем, где на «Стройбазе на Алмазной» можно приобрести со скидками обои, двери, плитку, черепицу и фильтры для воды.

Магазин «Аквафор» 

Павильон №13, секция 85

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

https://pskovvoda.ru/

https://pskovseptik.ru/

https://vk.com/aquaphor60

Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. В черте Пскова действует бесплатная доставка товара. Опытные специалисты помогут с монтажом и сервисом.

Также среди услуг, которые предоставляются магазином, - химический и бактериологический анализ воды, расчёт необходимой мощности систем водоподачи, подбор насосного оборудования и систем водоочистки холодной и горячей воды, гарантийное и сервисное обслуживание промышленного оборудования, выполнение проектов разделов водоснабжения и канализации.

Обратите внимание на следующие акции (они будут действовать до середины ноября):

- Водоочиститель Аквафор ОСМО Морион за 8490 рублей (старая цена 9900 рублей);

- Водоочиститель Аквафор Кристалл Н за 2990 рублей (старая цена 3950 рублей).

Сеть магазинов строительных материалов «ПРАКТИК»: магазин керамической плитки и сопутствующих товаров 

ул. Леона Поземского, 92, ТКСМ «На Алмазной» секция 3 

☎(8112) 70-07-70, 79-35-66

http://msm60.ru/magazin-praktik

«ПРАКТИК» - это большая сеть строительных магазинов разной специализации. Один из них, расположенный в секции №3, предлагает широкий выбор керамической плитки, керамогранита и сопутствующих товаров. Все - в наличии, выбор - огромный!

Если хотите попробовать что-то новенькое - приходите за товарами от итальянского производителя MAPEI: это клеи, герметики, затирки и строительная химия. Прежде все их приходилось заказывать в Санкт-Петербурге, теперь она есть в наличии в магазине. Также в ассортименте широкий ассортимент металлического профиля от итальянского производителя Progress.

Обратите внимание: до конца октября в магазине проходит распродажа складских остатков плитки. Скидки на некоторые виды составляют до 50%!

Используйте только проверенные качественные и ПРАКТИЧные строительные материалы!

Магазин «Центр фасадных и кровельных систем» 

Торговый павильон № 7, секция 49

Торговый павильон № 20а, секция 84б

☎ (8112) 79-36-94, 79-36-95

http://msm60.ru/magazin-salon-tsentr-krovelnyh-i-fasadnyh-sistem

В «Центре фасадных и кровельных систем» всегда с гордостью говорят: «Сами производим и продаем!» В ассортименте - металлочерепица, фальцевая кровля, чешская черепица, комплектующие к кровли, заборы, каркасы заборов, ворота, калитки, профнастил, сайдинг, водостоки, колпаки, отливы, парапеты и проч.

Материалы есть как в наличии, так и на заказ, покупателям предоставляются такие услуги, как бесплатные консультации и расчёты.

В настоящее время в магазине снижена цена на профнастил, а также металлочерепицу. Скидки действуют от объема заказа. На ряд товаров из ассортимента действуют максимальные скидки. Например, труба профильная 40*20*6000 1,5мм Северсталь обойдется в 55 рублей за метр (обычная цена 60,50 рублей). Все подробности у менеджеров!

Кстати, делая заказ в магазине Центр фасадных и кровельных систем на «Стройбазе на Алмазной», вы получите в подарок приятный сувенир на память!

Магазин «Муравейник» 

Торговый павильон № 1. Секция 15

☎ (8112) 79-35-67, 79-30-50

http://msm60.ru/magazin-muravejnik

В ассортименте входные и межкомнатные двери, обои от бумажных до горячекатаных виниловых на флизелиновой основе, карнизы настенные и потолочные, плинтусы напольные и для потолка, дверная фурнитура и другие товары, которые могут пригодиться при проведении ремонта.

Всегда в зале - красные ценники, которые отмечают товар, участвующий в распродаже. Например, сейчас вы можете подобрать виниловые обои на свой вкус по приемлемым ценам.

Также можно воспользоваться суперпредложением октября и приобрести дверное полотно по цене 2450 рублей!

Сэкономить при покупке в «Муравейнике» можно и воспользовавшись фирменной дисконтной картой - ее дарят при покупке от 10000 рублей. Если вы начинаете с более скромных покупок, то можете приобрести скидочную карту: 5%-ную за 150 рублей, 10%-ную - за 300 рублей.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок. Схема магазинов - ЗДЕСЬ. «Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #строительство #ремонт #Стройбаза на Алмазной #аквафор #практик #центр фасадных и кровельных систем #муравейник
Источник: Псковская Лента Новостей
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