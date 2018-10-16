Экономика

В 2018 году в России соберут рекордное количество овощей

Минсельхоз планирует собрать в 2018 году рекордный за последние 10 лет урожай. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно прогнозу министерства, к концу года Россия произведет свыше 1 млн т тепличных овощей, что на 12,3% больше показателя предыдущего года. К 2024 году их количество планируется увеличить до 1,5 млн т.

Увеличение собственного производства в ведомстве связывают с вводом новых и модернизированных площадей зимних теплиц. Такое строительство стало возможно в том числе благодаря возмещению государством затрат на их возведение, а также инвесткредитам.

По оценкам экспертов, большая часть выращенного появится в российских магазинах. При этом цены на отечественные продукты останутся прежними.