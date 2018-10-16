Экономика

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 п.п.

Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта, следует из материалов на сайте банка.

Минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье выросла до 7,5% с 7,1% ранее. По ссуде на готовое жилье произошел рост с 8,6% до 9,2%. Рефинансирование ипотеки для клиентов других банков теперь предлагается по ставке от 9,9% вместо 9,5% ранее.

До предыдущих значений ставки по ипотеке были снижены с 9 июня. Об этих изменениях накануне, 8 июня, во время годового собрания акционеров объявил глава Сбербанка Герман Греф, пишет «Интерфакс».

Однако позднее банк уже поднимал ставки сначала по валютным, затем по рублевым вкладам. Позднее, с 15 октября, Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам - на 1-2 процентных пункта. Тогда в пресс-службе банка объяснили рост «следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки».

ЦБ РФ с 17 сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,50%.