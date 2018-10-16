Экономика

В Госдуме предложили забирать доход у уклоняющихся от налогов самозанятых граждан

Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы для самозанятых, которые не зарегистрировались и не платят налоги, пишет «Коммерсант». В таком случае, считает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, человека нужно штрафовать на всю сумму его дохода.

«Мы предлагаем, что, в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил​​​. То есть выбор: заплатить 4% или заплатить весь доход, который ты получил», - сказал Макаров на заседании комитета.

Сегодня, 22 октября, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запуске с 2019 года эксперимента по регистрации самозанятых через мобильное приложение и уплате ими налога. Эксперимент будет действовать в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Для физлиц ставка составит 4%, ИП и юрлиц - 6%. Первое чтение законопроекта назначено на 25 октября.