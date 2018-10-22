Экономика

«Прасковья Молочкова» объявила розыгрыш вкусных призов в своей группе ВКонтакте

Соскучились по розыгрышам вкусных призов? «Прасковья Молочкова» - тоже!

Прямо сейчас в группе доброй псковской буренки во ВКонтакте проходит конкурс репостов. Полезные, щедрые, питательные продуктовые наборы могут стать вашими совершенно бесплатно!

Для участия необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова во ВКонтакте, сделать репост ЭТОЙ публикации и не удалять запись со стены до конца розыгрыша.

2 ноября в группе будут определены 3 победителя, которые получат:

Молоко 3, 2% в бутылке

Кефир 2, 5% в бутылке

Снежок в бутылке

Бифилайф

Бифидок

Творог 0, 35 кг

Творог 0,2 кг

Сметана 15% 0,2 кг

Сметана 20% 0,2 кг

Майонез

Сливки

Масло сливочное

Сыр Сулугуни

Йогурт

Всем удачи!