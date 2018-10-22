«Прасковья Молочкова» объявила розыгрыш вкусных призов в своей группе ВКонтакте

Соскучились по розыгрышам вкусных призов? «Прасковья Молочкова» - тоже!
Прямо сейчас в группе доброй псковской буренки во ВКонтакте проходит конкурс репостов. Полезные, щедрые, питательные продуктовые наборы могут стать вашими совершенно бесплатно!
Для участия необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова во ВКонтакте, сделать репост ЭТОЙ публикации и не удалять запись со стены до конца розыгрыша.
2 ноября в группе будут определены 3 победителя, которые получат:
Молоко 3, 2% в бутылке
Кефир 2, 5% в бутылке
Снежок в бутылке
Бифилайф
Бифидок
Творог 0, 35 кг
Творог 0,2 кг
Сметана 15% 0,2 кг
Сметана 20% 0,2 кг
Майонез
Сливки
Масло сливочное
Сыр Сулугуни
Йогурт
Всем удачи!