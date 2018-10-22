Экономика

Ульяну Михайлову удивляет, почему дотационные регионы не используют трудовые ресурсы для давления на Минфин

Трудовые коллективы - это серьезный ресурс, который можно использовать для влияния на министерство финансов, которое «не хочет выстраивать грамотные отношения с дотационными регионами». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказала председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Профсоюзному лидеру непонятно, почему администрацию области в лице руководителей органов исполнительной власти удивляют требования бюджетников о повышении уровня заработной платы. «Трудовые коллективы - это большой ресурс. И если Минфин и правительство не выстраивают грамотные отношения с дотационными регионами, то под коллективным давлением можно на это повлиять. А с нами пробуют играть в прятки», - рассказала она.

Ульяна Михайлова напомнила, что индексации окладов бюджетников в Псковской области в этом году до настоящего времени не произошло, несмотря на предварительные договоренности в рамках трехсторонней комиссии. Руководитель облсовпрофа считает, что решить эту проблему в рамках региона малореально. «Мы обратились в адрес Федерации независимых профсоюзов России - на официальный сайт, чтобы они скоординировали общероссийские действия», - заключила она.