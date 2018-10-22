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Экономика

Ульяна Михайлова: Говорить о том, что зарплата на территории региона растет, - за пределами добра и зла

23.10.2018 14:45|ПсковКомментариев: 5

«Говорить о том, что зарплата на территории региона растет, - за пределами добра и зла», - заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного сообщила Ульяна Михайлова.   

Радиослушательница рассказала, что у ее знакомой, которая работает в поликлинике и имеет все категории, оклад составляет всего 8400 рублей. Женщина выразила недоумение, как можно жить при таком заработке.

При  этом, по словам ведущего программы, Росстат выдает данные, согласно которым средняя зарплата научных работников в регионе составляет 50 тысяч рублей.

Лидер облсовпрофа Ульяна Михайлова сообщила, что средняя зарплата в высшей школе в реальности составляет 27-30 тысяч рублей, зарплата врачей  - порядка 30 тысяч рублей, педагогические работники могут похвастаться в среднем 18 тысячами на руки. «А наиболее частые зарплаты, встречающиеся по всем категориям, это 13-15 тысяч рублей. Нет чудес», - отметила она.

Также руководитель профсоюзного движения региона предложила обратить внимание на падение покупательской способности псковичей. «Когда общаешься с руководителями торговых сетей, понимаешь, что уровень продаж продуктов питания снижается. Люди снизили уровень среднего чека по закупу продуктов», - сказала Ульяна Михайлова.  

Пресс-портрет
Михайлова Ульяна Александровна Председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания
Теги: #зарплата #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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