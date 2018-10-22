Экономика

Понижающие коэффициенты на патенты для ИП: реальная мера или профанация?

Вопрос неэффективной работы патентной системы налогообложения в муниципалитетах Псковской области неоднократно на протяжении последних лет поднимался в стенах Псковского областного Собрания. О проблеме слишком дорогих патентов для предпринимателей в районах говорили и депутаты, и бизнес-омбудсмен. Признали необходимость решения данной задачи и в комитете администрации региона по экономической деятельности и инвестиционной политике. В итоге из недр исполнительного органа вышел законопроект о внесении изменений в региональный закон области «О патентной системе налогообложения».

Документ вызвал довольно бурную дискуссию 22 октября на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике. Далеко не все участники обсуждения признали предложенный законопроект эффективной мерой, способной стать толчком к развитию деловой активности в районах Псковской области.

С законопроектом присутствующих познакомил председатель областного комитета по экономической деятельности и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он отметил, что документ был разработан исходя из анализа существующей ситуации использования патентной системы налогообложения в Псковской области.

«Действительно, есть тенденция к тому, что в основном патентное налогообложение используется в Пскове и Великих Луках. С учетом мнения уполномоченного по правам предпринимателей было сформировано предложение, согласно которому в муниципальных районах будет введен понижающий коэффициент для патентов. Данная мера призвана стимулировать предпринимателей к более активному использованию патентной системы», - пояснил он.

Законопроектом предлагается ввести понижающий коэффициент в размере 0,7 для расчета потенциального годового дохода для индивидуальных предпринимателей на территории муниципальных районов области. Возможное снижение стоимости патентов по отдельным видам предпринимательской деятельности не коснется городских округов: Пскова и Великих Лук.

Возможность применения понижающего коэффициента будет распространяться не на всех предпринимателей. Андрей Михеев пояснил, что исключением станут высокодоходные виды деятельности: розничная торговля, услуги общественного питания, сдача в аренду помещений и земельных участков. Он отметил, что активность использования патентов для данных видов деятельности ежегодно увеличивается даже с тем уровнем дохода, который установлен сейчас. «Так, для розничной торговли идет увеличение на 49%, по нестационарной торговле - на 10%», - сказал председатель комитета.

Андрей Михеев добавил, что прогнозировать ситуацию после вступления в силу предлагаемого документа сложно. Однако, судя по опыту других регионов, количество выданных патентов может увеличиться на 50-70%.

Внимательно изучил вопрос о патентной системе налогообложения в Псковской области и соседних регионах депутат Псковского областного Собрания, индивидуальный предприниматель Сергей Быков («Единая Россия»). Он высказал недоумение по поводу того, что в Пскове по розничной торговле предприниматели должны платить за патент 164 тысячи рублей в год, в Великом Новгороде - 120, в Смоленске - 82. Патент по парикмахерским услугам для псковских предпринимателей обойдется в 75 тысяч рублей, для петербургских – 48 тысяч, а в Ленинградской области – 18 тысяч. «Цифры отличаются в разы!» - заметил парламентарий.

Андрей Михеев озвученную информацию подтвердил, однако подчеркнул, что всю систему нужно рассматривать в комплексе. Так, например, предприниматели, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, не оформляют своих сотрудников в качестве наемных работников. А для случаев без привлечения таковых патент стоит 24 тысячи 881 рубль. «Ситуацию нужно анализировать в комплексе. Мы считаем, что патентная система работает. Рост количества патентов в целом по региону составляет 65%», - привел данные представитель комитета по экономике.

«Пересмотр ставок, безусловно, возможен. Но, на мой взгляд, мы не всегда должны сравнивать себя с Петербургом и Ленобластью, так как бюджетные ситуации разные. Мы не должны забывать и о наполняемости бюджета. Наше предложение - посмотреть, какой эффект даст предлагаемое действие, будет ли прирост количества предпринимателей, работающих на патентах. И параллельно можно изучать вопрос, связанный с изменением ставок», - предложил Андрей Михеев.

Сергей Быков, в свою очередь, предложил сразу пересмотреть понижающий коэффициент хотя бы с 0,7 до 0,5. «Нужно либо радикально пересматривать стоимость этого патента, либо коэффициент делать еще больше», - отметил он. Свое мнение порховский предприниматель обосновал тем, что население муниципалитетов ежегодно сокращается на 5-7%, молодежь уезжает, экономически активного населения становится все меньше.

«И поверьте, там сейчас очень много мелких предпринимателей, которые закрываются. И налоги по 5-10 тысяч в месяц - для них реально большие. Люди, которые сдают свои свидетельства предпринимателей и патенты, как правило, потом не берут их и ищут другие варианты для выживания», - отметил он.

Недоволен как существующей системой, так и предложенным законопроектом бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Он напомнил, что введение понижающего коэффициента, в том числе и с его подачи, обсуждалось давно. Однако, документ, вышедший из недр областного комитета, не принесет должного эффекта, по мнению уполномоченного. Причину Аркадий Мурылев видит, прежде всего, в том, что понижающие коэффициенты коснутся далеко не всех.

«Мы исключили высокодоходные виды деятельности, хотя они как раз и есть основные налогоплательщики, которые осуществляют свою деятельность на территории районов. Торговля уже давно не высокодоходный вид деятельности на территории муниципалитетов. Предприниматели выживают, потому что их выживают сети. И если даже мы вернемся к вопросу через полгода, никакого прироста мы не увидим относительно данной патентной системы. Если вводить, то для всех видов деятельности, тогда будет какой-то эффект», - высказал мнение Аркадий Мурылев.

Бизнес-омбудсмен предложил принять законопроект в первом чтении, после чего еще раз внимательно рассмотреть его эффективность. «Нужно, чтобы не получилось профанации - принятия закона для того, чтобы он был. Все-таки его цель - улучшить ситуацию и увеличить количество выданных патентов», - заключил он.

«Почему вы не хотите прислушиваться к мнению реального бизнеса и людей, которые в этом секторе заняты?» - поинтересовался у Андрея Михеева вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия»). «Почему не хотим? Мы прислушиваемся», - возразил председатель комитета по экономике.

Председатель «бюджетного» комитета Борис Полозов («Единая Россия») также высказал мнение о том, что торговля в районах Псковской области перестает быть выгодным видом деятельности. «Торговцы жалуются на то, что их задавили сети. И вся прежняя торговля буквально дышит на ладан», - отметил он.

В результате обсуждения было принято решение о поддержке законопроекта в первом чтении. Перед вторым чтением в рамках профильного комитета, как выразился Борис Полозов, пройдет «разбор полетов» - и по видам деятельности, и по их доходности, и по размерам коэффициентов.

Одобрят ли такой вариант продолжения работы над законопроектом все областные депутаты, станет известно уже в четверг, 25 октября, на сессии регионального парламента.

Илона Васильева

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов