Экономика

Псковичи оценили новый магазин «Деревня Соловьи» в Овсищах: То, что нужно!

Чуть больше недели назад в Овсищах, на улице Ижорского батальона, 5, открылся еще один фирменный магазин известной многим псковичам торговой марки «Деревня Соловьи». «Новый магазин шикарен», - прокомментировала увиденное одна из посетительниц. Мы тоже решили побывать в новой торговой точке и оценить ассортимент и уровень обслуживания.

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Вечер понедельника. В магазине, несмотря на поздний час, достаточно много покупателей. Все что-то выбирают, советуются с продавцами, уточняют детали. То ли из-за красочного новогоднего декора, то ли из-за количества людей возникает ощущение какого-то праздника, теплого окружения.

«Мы мимо проезжали, заметили вывеску и заехали, - делится с нами впечатлениями молодая пара. - Мы живем в другом районе, но раньше уже покупали продукцию «Деревни Соловьи». А тут по дороге получилось. Выбрали сегодня кровяную колбасу».

Действительно, не заметить ярко-красную рекламу «Деревни Соловьи» с дороги просто невозможно. Заехать на парковку рядом с магазином можно с улицы Чудской - аккуратный магазин расположен рядом со зданием общежития и остановкой автобусов №1, 118 и 112 «Улица Чудская». Парковка - вместительная, чистая.

«Мясной магазин местного производителя рядом с домом - это то, что нужно! - отвечает на наш вопрос о необходимости подобной точки в этом районе один из покупателей. - Здесь очень большой выбор. Качество продукции проверено временем, а теперь и далеко ехать не надо».

Внутри магазина - очень просторно и уютно: на прилавках - огромный выбор мясных продуктов от «Деревни Соловьи», при этом часть ассортимента можно выбрать самостоятельно (пельмени, колбасы, полуфабрикаты), часть находится на обслуживании у продавцов (свежее мясо, весовые сосиски).

«Сейчас жители привыкают к тому, что у них появился новый магазин, - рассказывает нам продавец Елена. - Кто-то только начинает знакомиться с продукцией, кто-то - уже знает весь ассортимент. Наибольшей популярностью пользуется свежее мясо, колбасы и сосиски. Перед праздниками также очень многие берут свиные ножки и рульку для холодца».

Для удобства покупателей работает касса, расплачиваться можно как наличными, так и банковской картой. Магазин оборудован шкафчиками для хранения вещей и покупательскими корзинами.

«Здесь очень внимательные приветливые продавцы, все объяснят, подскажут, - говорит покупательница в возрасте. - Я прихожу сюда уже второй раз. Отличный магазин! Я его уже всем своим знакомым насоветовала».

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А вы уже побывали в новом магазине «Деревня Соловьи»? Приезжайте и приходите: магазин работает с 9.00 до 21.00 без обеда!

КСТАТИ

Судя по комментариям администрации ООО «ПсковАгроИнвест» в соцсетях, в скором времени новый магазин откроется еще в одном районе города – на Запсковье! Ждем! Вся информация о новинках ассортимента, скидках, конкурсах и новых торговых точках - в группе бренда во ВКонтакте.

Адреса фирменных магазинов «Деревня Соловьи»: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

Ижорского батальона ул., д.5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Дно, ул. Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, 13

Великие Луки, ул. Первомайская, 9

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