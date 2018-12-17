Экономика

Производство электроэнергии в 2018 году станет рекордным за всю историю России

Производство электроэнергии в России по итогам 2018 года достигнет рекордных показателей за всю российскую и советскую историю. Об этом «Известиям» рассказали в Минэнерго.

Электростанции страны выработают 1090,9 млрд кВтч - на 1,6% больше, чем в 2017 году. Это станет возможным за счет роста промышленного производства. Таким образом, будет побит рекорд советского 1990 года, когда этот показатель составил 1082 млрд кВтч. При этом, по словам экспертов, максимальная выработка электричества по итогам текущего года не окажет влияния на цены на электроэнергию для потребителей.

«1,6% - это очень приличный показатель. Как показывает практика, увеличение выработки на такую цифру коррелируется примерно с 2,5 - 3% промышленного роста», - сообщила руководитель группы исследований и прогнозирования аналитического агентства АКРА Наталья Порохова.