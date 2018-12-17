Экономика

Банки при выдаче займов оценят состоятельность клиентов по платежам за ЖКХ

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации.

Теперь банки смогут принимать решение о выдаче займа гражданину, проанализировав его способность платить за ЖКХ или сотовую связь.

Сервис скоринга (оценки благонадежности клиента) уже запущен и работает в качестве «пилота».

Кредитные организации, подключенные к НСПК (323 банка из примерно 490 действующих в России), в режиме онлайн получают, помимо кредитной истории, данные о том, насколько своевременно и регулярно клиенты оплачивают жилищно-коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, сотовую связь, и на основании этого принимают решение о выдаче займа.

Ранее подобный пилотный проект реализовала Visa совместно с 13 кредитными организациями.

Участники рынка приветствуют российскую новацию. Эксперты отмечают, что дополнительная информация увеличивает шансы на выдачу займа гражданам без кредитной истории на 10%.

Сейчас банки неохотно оформляют ссуды тем, кто их ранее не брал.

При этом теперь банкам придется запрашивать у клиентов дополнительные разрешения на обработку персональных данных.