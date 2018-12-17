Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии и соведущий - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

На исходе прошлого года было немало сказано о том, что жизнь бизнеса, малого и не очень, кардинально изменится в 2018 году. Нас уверяли, что взять кредит бизнесу станет проще, потому что с 1 июня начали действовать поправки Гражданский кодекс в части финансовых сделок, банковских вкладов, счетов и расчетов. Нам говорили, что внедрение онлайн-касс драматично сократит количество теневых операций в сфере торговли. Нас предупреждали, что повышение налога на единый вмененный доход, повышенный впервые за три года, обязательно обернется ростом цен.

Не менее интересным окажется для предпринимателей и наступающий 2019 год: тут и повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20% и одновременно послабление в сфере налога на имущество, и очередное повышение ставки ЕНВД, и существенные изменения по сдаче бухотчетности, и введение новых акцизов: в частности, на парфюмерно-косметическую продукцию.

На региональном уровне в Псковской области тоже приготовили немало новшеств, которые напрямую или косвенно затронут предпринимательское сообщество. Здесь в первую очередь, хочется отметить отмену льгот по транспортному налогу, признанных неэффективными, и изменение стоимости патентов в сторону уменьшения, правда, это новация в патентном налогообложении обойдет стороной Псков и Великие Луки.

Насколько действительно влияют на бизнес все эти законодательные новшества? Что заставляет предпринимателей менять стратегию поведения на рынке и пересматривать бизнес-планы: повышение налогов, или рост цен, в том числе на ГСМ. Каким стал для людей дела уходящий год и чего они ждут от года наступающего, с каким настроением встречают производственники, аграрии и представители торговли 19-й год второго тысячелетия?

На эти вопросы в рамках прямого эфира ответит президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Также в рамках беседы будут подведены итоги года для псковского бизнеса.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.