Экономика

2018 год был для псковского бизнеса достаточно сложным - Владимир Зубов

2018 год был для псковского бизнеса достаточно сложным. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«За весь бизнес говорить сложно, но по отраслям, которые представлены членами ТПП Псковской области, объединяющей 376 организаций, мы явно видим, что уходящий год был достаточно сложным. В нем применялись разные новации, через которые должен был пройти бизнес, испытав их на своей шкуре, а потом это отражалось на кошельках граждан», - отметил гость студии. Он напомнил, что прогноз на 2018 год изначально были неутешительными с учетом экономической ситуации в стране, «и не надо быть магом и чародеем, чтобы убедиться, что эти предсказания исполнились».

Тем не менее, по словам Владимира Зубова, промышленный сектор области чувствует себя достаточно уверенно, и год прошел для них под флагом полной загрузки. «Некоторые предприятия завалены заказами на 2019 год и думают, где бы взять деньги на укрупнение станочного парка для их выполнения. Некоторые предприятия, особенно в сфере энергетики, чуть не добрали до уровня 2017 года (4-5%) и с опаской смотрят на следующий год. Потому что уровень заказов отстает от уровня заказов, которые были на 2018 год, - отметил президент региональной ТПП. - В этом плане, так как энергетика является локомотивом развития промышленности, 2019 год будет не очень простым, но почувствуем мы негативные изменения во второй половине года, которая пока не загружена заказами у промпредприятий региона».

Между тем, по отношению к предприятиям, которые работают на оборонку и которые провели хорошие тендеры по госзакупкам для государственных и муниципальных нужд, можно считать, что 2018 год для них сложился.

«В сфере розничной и оптовой торговли не очень впечатляющие темпы. Наоборот наблюдается некоторый спад. Так как реальная покупательская способность населения сократилась, снизился спрос, и сфера не может развиваться прорывными темпами», - пояснил Владимир Зубов.

Аграрный сектор псковского региона, по его словам, «поживает достаточно неплохо, так как отсутствие реальной конкуренции со стороны импортных товаров позволяет аграриям инвестировать в развитие сектора активно и на перспективу».