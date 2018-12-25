Экономика

Владимир Зубов: Снижение стоимости патента в районах Псковской области - это полумера

Изменения в закон Псковской области «О патентной системе налогообложения», предусматривающие введение понижающего коэффициента для расчета потенциального годового дохода для индивидуальных предпринимателей, работающих на территории районов области, является полумерой. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«К сожалению, это полумера, которая не может дать толчок к массовой покупке патентов и перейти на патентную систему налогообложения. В принципе, нужно не жадничать, а дать возможность бизнесу вкусить возможность уплаты единовременного налога, чтобы он раскрылся и почувствовал собственный вкус труда именно в первые годы деятельности», - отметил гость студии.

«Чем платить пособие по безработице и другие соцвыплаты, лучше уж дать удочку, которой грамотные и рукастые люди "наловят" себе денег и создадут услугу, востребованную населением», - заключил Владимир Зубов.