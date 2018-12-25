Экономика

Псковский бизнес отдает себе отчет в полезности взаимодействия с ТПП - Владимир Зубов

Предприятия и предприниматели, являющиеся членами Торгово-промышленной палаты Псковской области, отдают себе отчет в полезности взаимодействия с данным объединением. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал президент ТПП региона Владимир Зубов.

По его словам, Торгово-промышленная палата в уходящем году активно помогала всем 376 своим членам, и они «однозначно отдают себе отчет о полезности взаимодействии с ТПП, иначе не платили бы нам членские взносы», полагает гость студии.

Основная работа Торгово-промышленной палаты Псковской области в 2018 году заключалась в повышении квалификации предпринимателей, их консультировании по законодательству сфере госзакупок. Традиционным направлением работы остается юридическая помощь для защиты интересов предпринимателей. «Это существенная поддержка. Не каждая организация может себе позволить содержание юриста, а наш грамотный юрист оказывает помощь с минимальными издержками, а порой и бесплатно», - заключил Владимир Зубов.