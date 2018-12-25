Экономика

Псковские депутаты присоединились к обращению в правительство о дополнительных мерах господдержки отрасли птицеводства

Депутаты областного Собрания приняли постановление о поддержке обращения Костромской областной Думы к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о принятии дополнительных мер государственной поддержки отрасли птицеводства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, региональные законодатели привлекли внимание премьер-министра к произошедшему замедлению темпов роста производства - причина в повышении цен на зерно. Удорожание кормов, доля которых в структуре себестоимости производства яиц и мяса птицы составляет около 70%, негативно влияет на рентабельность птицеводческих предприятий.

В обращении отмечается, что мясо и яйца птицы являются наиболее доступными продуктами для широких слоев населения – среднедушевое потребление яиц в России составляет 280 штук в год, а мяса птицы – свыше 30 кг.

При этом за девять месяцев 2018 года численность птицы всех видов сократилась на 10 процентов.

В качестве решения проблемы депутаты предлагают принять дополнительные меры государственной поддержки отрасли птицеводства: введение экспортной пошлины или квоты на фуражную пшеницу, субсидирование части затрат на производство яиц и мяса птицы, либо субсидирование части затрат на приобретение зерна и комбикормов.