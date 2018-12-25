Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Настоящий новогодний подарок!
Карта нового поколения от 2ГИС
Сыры «Кабош»: Росконтроль рекомендует
Когда не нужен кредит бизнесу
Программа Нового года в Пскове
То взлет, то падение
Дело Кузнецова
ООО «Слактис»: В тройке лидеров
Эпоха закручивания гаек
Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей
Искусственная или живая?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 25.12.2018 13:134 Бюджет Псковской области на 2019 год принят в трех чтениях 25.12.2018 16:225 Псковская область вошла в топ-30 регионов-лидеров в производстве молока 25.12.2018 14:541 Псковские депутаты присоединились к обращению в правительство о дополнительных мерах господдержки отрасли птицеводства 25.12.2018 14:480 Псковский бизнес отдает себе отчет в полезности взаимодействия с ТПП - Владимир Зубов 25.12.2018 13:523 Владимир Зубов: Снижение стоимости патента в районах Псковской области - это полумера 25.12.2018 13:286 2018 год был для псковского бизнеса достаточно сложным - Владимир Зубов
 
 
 
Самое популярное 25.12.2018 09:5378 В Пскове двое подростков до смерти забили двух мужчин, третий в тяжелом состоянии 24.12.2018 14:5061 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта 23.12.2018 09:4484 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами 23.12.2018 15:4894 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области 22.12.2018 13:11132 Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковская область вошла в топ-30 регионов-лидеров в производстве молока

25.12.2018 16:22|ПсковКомментариев: 5

The DairyNews на основе оперативных данных Росстата публикует ежемесячный рейтинг ведущих регионов-производителей товарного молока. Тройка лидеров - Татарстан, Краснодарский край и Удмуртия на 1 декабря произвели 2,52 млн. тонн. Псковская область вошла в топ-30 и расположилась на 30-м месте.

В общей сложности сектор сельхозпредприятий, являющийся крупнейшим производителем товарного молока в стране, за одиннадцать месяцев 2018 года отчитался о 14,85 млн. тонн молока КРС (+3,7% к уровню аналогичного периода 2017 года)

В СЗФО средний надой на корову в сельхозпредприятиях увеличился на 2,8% и составил 7225 кг. Самый высокий показатель в округе - в Ленинградской области (7978 кг), Калининградской области (7582 кг), Вологодской области (7233 кг).

Напомним, что по данным Центра изучения молочного рынка, в РФ производится порядка 18 млн тонн молока.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
 

 
опрос
В России собираются наказывать за проявления «явного неуважения» к власти, государству и обществу. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 2583 человека
25.12.2018, 18:290 Бюджетный комитет гордумы рекомендовал депутатам принять проект бюджета Пскова-2019 25.12.2018, 18:230 Семь населенных пунктов Псковского района отключат в среду на 6 часов от электричества 25.12.2018, 18:160 Псковичей просят оценить работу подразделений уголовно-исполнительной системы 25.12.2018, 18:070 Более 20 тонн овсяных хлопьев не прошли контроль на границе Псковской области
25.12.2018, 17:503 Марина Махотаева: ПсковГУ активно думает о своем предназначении в регионе и о том, как развиваться дальше 25.12.2018, 17:470 До +1 градуса потеплеет в Псковской области в среду 25.12.2018, 17:421 В Псковской области может появиться награда лучшему волонтеру 25.12.2018, 17:361 Традиционная профсоюзная елка состоялась для детей работников Новоизборского комбината нерудных материалов
25.12.2018, 17:330 Псковских школьников познакомили с тонкостями кинопроизводства на «Мосфильме» 25.12.2018, 17:252 Александр Котов: Депутаты из оппозиционных фракций стали более конструктивно подходить к рассмотрению бюджета 25.12.2018, 17:143 ГИБДД введет новые автомобильные номера летом 2019 года 25.12.2018, 17:037 В Псковской области стартовала акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
25.12.2018, 16:520 ФТС России назвала условия беспошлинного временного ввоза лизинговых автомобилей 25.12.2018, 16:410 Музей-заповедник «Изборск» стал победителем IX грантового конкурса «Музеи Русского Севера» 25.12.2018, 16:334 Проект программы мероприятий Международных Ганзейских дней в Пскове. ЛОНГРИД 25.12.2018, 16:320 Дискуссионный пресс-клуб будет создан на базе ПсковГУ
25.12.2018, 16:225 Псковская область вошла в топ-30 регионов-лидеров в производстве молока 25.12.2018, 16:180 Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря 25.12.2018, 16:110 Портал, посвященный Году театра в России, заработает в полном объеме с 1 января 25.12.2018, 16:022 Новое сезонное меню представляет ресторан «Инжир»
25.12.2018, 15:566 Россельхознадзор не смог выявить происхождение 60% образцов черной икры 25.12.2018, 15:433 В Острове задержали мужчину, который обматерил посетителей кафе 25.12.2018, 15:401 Псковский Детский фонд запускает проект «Веревочный парк» на Planeta.ru  25.12.2018, 15:230 Псковским таможенникам напомнили признаки контрафактной продукции
25.12.2018, 15:230 Стратегическая сессия «Проектный офис: Университет&Регион» проходит в ПсковГУ 25.12.2018, 15:171 25 лет назад был утвержден первый персональный состав Избирательной комиссии Псковской области 25.12.2018, 15:070 РСА в 2019 году усовершенствует процедуру оформления Европротокола 25.12.2018, 15:063 Депутаты областного Собрание поддержали увеличение бюджета текущего года
25.12.2018, 15:020 Решение об индексации социальных выплат принято депутатами Псковского областного Собрания 25.12.2018, 14:5918 Михаил Ведерников пояснил, для чего полномочия по формированию муниципальных маршрутов передаются на областной уровень 25.12.2018, 14:553 Конкурсантки «Мини Мисс» вновь хотят выступить на сцене 25.12.2018, 14:541 Псковские депутаты присоединились к обращению в правительство о дополнительных мерах господдержки отрасли птицеводства
25.12.2018, 14:505 Три человека перешли из кадрового резерва в основной состав псковского Молодежного парламента 25.12.2018, 14:507 Власть вертикали 25.12.2018, 14:480 Псковский бизнес отдает себе отчет в полезности взаимодействия с ТПП - Владимир Зубов 25.12.2018, 14:470 Полномочия по контролю за безопасностью аттракционов законодательно закреплены за областным управлением сельского хозяйства и гостехнадзора
25.12.2018, 14:421 Муниципалитеты со статусом «Край партизанской славы» получат дополнительное областное финансирование 25.12.2018, 14:391 Законопроект о запрете продажи «вейпов» подросткам принят псковскими депутатами в первом чтении 25.12.2018, 14:280 Псковские курсанты взяли «золото» и «бронзу» на областных соревнованиях по джиу-джитсу 25.12.2018, 14:1811 Законы об официальных символах Псковской области приняты областным Собранием
25.12.2018, 13:563 Бюджет псковского ФОМСа единогласно принят в трех чтениях 25.12.2018, 13:530 Макрорегион Северо-Запад Почты России возглавил Дмитрий Серебренников 25.12.2018, 13:523 Владимир Зубов: Снижение стоимости патента в районах Псковской области - это полумера 25.12.2018, 13:505 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды в Латвию сигарет на 100 млн рублей
25.12.2018, 13:3826 Михаил Ведерников вошел в число губернаторов-лидеров, работу которых граждане стали оценивать выше 25.12.2018, 13:286 2018 год был для псковского бизнеса достаточно сложным - Владимир Зубов 25.12.2018, 13:134 Бюджет Псковской области на 2019 год принят в трех чтениях 25.12.2018, 13:070 Ассоциация «Псковский лес» поздравила с Новым годом подопечных Опочецкой специальной школы-интерната
25.12.2018, 13:0617 Виктор Антонов: Бюджет-2019 выстрадан и  выверен 25.12.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым 25.12.2018, 13:014 Областной бюджет-2019 в первом чтении поддержали все фракции, кроме «Яблока» 25.12.2018, 12:5923 Бюджетное послание Михаила Ведерникова
25.12.2018, 12:490 Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников «Областного центра семьи» с наступающим Новым годом 25.12.2018, 12:377 Треть туристов не покупают сувениры - им жалко денег 25.12.2018, 12:3519 Михаил Ведерников перечислил точки роста доходов Псковской области 25.12.2018, 12:341 К 2024 году в Псковской области планируют увеличить долю соответствующих нормативам региональных дорог в 1,5 раза
25.12.2018, 12:317 8 передвижных и 11 модульных ФАПов приобретут в Псковской области в 2019 году  25.12.2018, 12:2991 Пора прекращать бесконечно заливать деньгами неэффективные и убыточные ГП - Михаил Ведерников 25.12.2018, 12:264 В Псковской области внедрят многоуровневую систему контроля за расходованием бюджета 25.12.2018, 12:260 Два «Рено Логана» столкнулись в Пскове на Кузнецкой, затруднено движение
25.12.2018, 12:2511 Неполученное вовремя лечение на амбулаторном этапе повышает в Псковской области показатель смертности от болезней систем кровообращения - Марина Гаращенко 25.12.2018, 12:256 В бюджет Псковской области заложено 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи 25.12.2018, 12:234 Ежегодно на льготные лекарства в Псковской области не хватает порядка 200 млн рублей 25.12.2018, 12:230 Псковский губернатор: проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован   
25.12.2018, 12:220 Обеспечение безопасности в новогодние и рождественские праздники в Псковской области обсудили на совместном заседании АТК и оперативного штаба 25.12.2018, 12:200 Ко второму чтению проведена большая работа по корректировке бюджета - Михаил Ведерников 25.12.2018, 12:131 Марина Гаращенко рассказала о ключевых проблемах лекарственного обеспечения псковских льготников 25.12.2018, 12:100 138 организаций проверит инспекция труда в Псковской области в 2019 году
25.12.2018, 12:062 Несмотря на положительную динамику, проблема с обеспечением льготными лекарствами в Псковской области остается - Марина Гаращенко 25.12.2018, 12:0426 «Псковпассажиравтотранс» на грани краха 25.12.2018, 11:580 Псковичи могут получить услуги Росреестра в личном кабинете 25.12.2018, 11:569 Премьера спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится в Псковском драмтеатре в феврале
25.12.2018, 11:460 В Великих Луках профсоюзные активисты провели новогодние праздники для детей в рамках проекта «Дружный двор» 25.12.2018, 11:454 Дмитрий Михайлов вернулся в Псковское областное Собрание 25.12.2018, 11:4015 Лев Шлосберг потребовал от прокуратуры жесточайшего контроля за реконструкцией стадиона «Машиностроитель» 25.12.2018, 11:340 26 тысяч обращений поступило в клиентскую службу «Псковэнерго» с начала года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.