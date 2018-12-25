Экономика

Псковская область вошла в топ-30 регионов-лидеров в производстве молока

The DairyNews на основе оперативных данных Росстата публикует ежемесячный рейтинг ведущих регионов-производителей товарного молока. Тройка лидеров - Татарстан, Краснодарский край и Удмуртия на 1 декабря произвели 2,52 млн. тонн. Псковская область вошла в топ-30 и расположилась на 30-м месте.

В общей сложности сектор сельхозпредприятий, являющийся крупнейшим производителем товарного молока в стране, за одиннадцать месяцев 2018 года отчитался о 14,85 млн. тонн молока КРС (+3,7% к уровню аналогичного периода 2017 года)

В СЗФО средний надой на корову в сельхозпредприятиях увеличился на 2,8% и составил 7225 кг. Самый высокий показатель в округе - в Ленинградской области (7978 кг), Калининградской области (7582 кг), Вологодской области (7233 кг).

Напомним, что по данным Центра изучения молочного рынка, в РФ производится порядка 18 млн тонн молока.