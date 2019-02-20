Экономика

Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги

Россияне стали чаще переводить друг другу деньги, но меньшими суммами. В 2018 году число трансакций увеличилось на 110%, а среднегодовой размер онлайн-перевода между физлицами составил 6,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям» банками из топ-30 и платежным сервисом «Яндекс.Деньги».

Растет и среднее количество переводов на пользователя, в первую очередь на Дальнем Востоке, отметили в платежном сервисе. При этом максимальный среднегодовой перевод зафиксирован в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (свыше 3 тыс. рублей), а минимальный — в Северо-Кавказском округе.

Среднегодовой размер банковского перевода составил 10,7 тыс. рублей.

При этом всё больше граждан перечисляют средства с помощью смартфонов. Эксперты объясняют это удобством и безопасностью подобного способа передачи. Вместе с тем в прошлом году мошенники массово рассылали по всему миру вирусные программы.

Представители банков отметили, что общее число переводов будет расти и дальше, а запуск системы быстрых платежей ускорит переход клиентов в цифровые услуги.