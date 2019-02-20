Экономика

Четыре псковских семьи получили электронные сертификаты на материнский капитал

Четыре псковских семьи воспользовались новой возможностью и получили сертификат на материнский семейный капитал в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Напомним, программа материнского капитала стала еще более простой и удобной для мамочек. Теперь у них есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата на материнский семейный капитал или распоряжении его средствами, но и получить сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не требуется: после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала, электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.

Напомним, право на материнский капитал имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок. Программа действует до 31 декабря 2021 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.