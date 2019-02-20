Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Девятко и Андреем Михеевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гости студии - генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

В центре внимания будет круг вопросов, касающихся экономического развития псковского региона, привлечения инвестиций, судьбы ОЭЗ «Моглино» и иных потенциальных инвестплощадок.

Также ведущий Константин Калиниченко обсудит с гостями болезненную тему привлекательности псковского региона для бизнеса в целом и поговорит о непосредственной деятельности Агентства инвестиционного развития.

Вопросы гостям студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.