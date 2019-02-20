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Экономика

Игорь Девятко: В планах - наладить взаимоотношения между ведомствами, агентствами и бизнесом

26.02.2019 13:46|ПсковКомментариев: 5

Новоиспеченный генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко планирует в ближайшее время наладить взаимосвязь между бизнесом, профильными ведомствами и агентствами региона. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). 

«Когда поступило предложение от властей региона, в том числе от губернатора (от губернатора Псковской Области Михаила Ведерникова - ред.), я согласился поработать в Псковской области и буквально вечера заступил на должность. И, чтобы влиться в рабочий процесс, мне понадобится немного больше времени. Требуется более тонкая настройка. Задача, которую перед нами поставил губернатор, - содействовать инвесторам, создать им понятные, комфортные условия, выполнять функции единого окна. И в ближайших планах у нас - наладить взаимоотношения между ведомствами, агентствами и бизнесом», - отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко.

Напомним, он стал руководителем Агентства инвестиционного развития 13 февраля. Раньше эту должность занимал Юрий Подобед. До того, как перебраться в Псков, Игорь Девятко был руководителем Агентства стратегических разработок Архангельской области.

Теги: #бизнес #Псковская область #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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