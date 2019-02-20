Экономика

Игорь Девятко: В планах - наладить взаимоотношения между ведомствами, агентствами и бизнесом

Новоиспеченный генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко планирует в ближайшее время наладить взаимосвязь между бизнесом, профильными ведомствами и агентствами региона. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Когда поступило предложение от властей региона, в том числе от губернатора (от губернатора Псковской Области Михаила Ведерникова - ред.), я согласился поработать в Псковской области и буквально вечера заступил на должность. И, чтобы влиться в рабочий процесс, мне понадобится немного больше времени. Требуется более тонкая настройка. Задача, которую перед нами поставил губернатор, - содействовать инвесторам, создать им понятные, комфортные условия, выполнять функции единого окна. И в ближайших планах у нас - наладить взаимоотношения между ведомствами, агентствами и бизнесом», - отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко.

Напомним, он стал руководителем Агентства инвестиционного развития 13 февраля. Раньше эту должность занимал Юрий Подобед. До того, как перебраться в Псков, Игорь Девятко был руководителем Агентства стратегических разработок Архангельской области.