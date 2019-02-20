Экономика

Игорь Девятко: Бизнесменам нельзя отметать советские военно-промышленные комплексы

Гендиректор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко поделился мнением, что бизнесменам, которые занимаются производством, нельзя отказываться от использования площадей военно-промышленных комплексов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Бизнесменам нельзя отметать ВПК. Если такие советские площадки воспринимать как потенциального клиента, то это очень перспективное направление. К тому же там могут быть востребованные специалисты, которым просто нужно дать новые технологии. Кроме того, ВПК - уже подготовлены, инженерно обеспечены и могут стать отличной точкой для коопераций, совместного производства от различных предприятий», - отметил Игорь Девятко.