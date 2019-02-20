Экономика

Андрей Михеев рассказал о деятельности Агентства инвестиционного развития Псковской области

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев объяснил задачи Агентства инвестиционного развития Псковской области. О деятельности агентства Андрей Михеев рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Тренинги агентства - это только инструмент. Многим предпринимателям не хватает конкретных знаний: если утрировать, то как подать заявку в таможню на экспорт какой-то продукции или как заполнить налоговую декларацию. Агентство инвестиционного развития может посоветовать, на какие рынки уйти бизнесмену или с чего начать бизнес, который удовлетворит запросы предпринимателя. Исходя из таких запросов и опросов, формируется план работы», - отметил Андрей Михеев.