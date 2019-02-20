Экономика

Сбербанк упростил процедуру оформления аккредитива

Сбербанк представил новый сервис - «Сбербанк API. Аккредитивы». Услуга не имеет аналогов на российском рынке и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы.

По новой схеме партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, сможет самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступит в банк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом офисе Банка.