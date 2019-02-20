Экономика

Андрей Михеев: Не согласен, что «Моглино» - машина, которая не едет, сколько бензина в нее ни заливай

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что ОЭЗ «Моглино» развивается согласно плану.

«Я не согласен, что "Моглино" - это машина, которая не едет, сколько бензина в нее ни заливай, - отметил Андрей Михеев в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».. - Когда в 2012 году площадка в 200 гектаров получила статус ОЭЗ, все шаги ее развития были грамотно спланированы. До всех доводилась информация, что процесс ее развития не быстрый. Период инфраструктурной подготовки завершился лишь в 2017 году. Понятно, что кому-то это все может казаться долгим, но все-таки все идет по плану. Это видно по показателям: количеству резидентов и полученным инвестициям. Так что все нормально. Не надо паниковать».