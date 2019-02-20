Экономика

В Псковской области подано более 470 заявлений на оплату услуг дошкольного образования из средств маткапитала

С 2018 года владельцы сертификатов могут направить средства государственной поддержки на оплату услуг дошкольного образования уже с момента получения сертификата на материнский капитал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР Псковской области.

За 13 месяцев (с 1 января 2018 г. по 1 февраля 2019 года) в территориальных органах ПФР Псковской области по этому направлению принято 472 заявления, из них в 394 семьи уже поступили средства. Напомним, в соответствии с изменениями родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок (дети). Обязательным условием для образовательных организаций и организаций, которые предоставляют услуги по обучению наряду с прочими направлениями деятельности, является наличие лицензии на осуществление образовательной работы.