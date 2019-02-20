Экономика

В Минэнерго сообщили, когда закончатся нефть и газ в России

Запасы газа в России в настоящее время сформированы на 100 лет, запасов нефти хватит примерно на 30 лет вперед с учетом уже известных коммерчески извлекаемых запасов, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, запасы России возобновляются за счет поиска новых залежей и держатся примерно на одном и том же уровне. Новак заверил, что доля углеводородов в мировой энергетике не упадет ниже 75%, пишет «Деловой Петербург».

«Потребление энергии в мире будет расти. По прогнозам, примерно к 2035-2040 году на 30% больше будет потребляться энергии, а доля углеводородов будет сохраняться. Сегодня эта доля в мировом энергобалансе составляет примерно 85%. По оценкам экспертов, к 2035 году она снизится до 75%, но это все равно означает примерно три четверти. Поэтому надо сохранять наш потенциал, нашу конкурентоспособность на этом рынке», - заявил Новак в интервью «Газете.Ru».

Как пояснил министр, запасы по газу, исходя из объемов, которые добываются, сформированы на 100 лет. «Запасы по нефти на сегодняшний день - речь о категориях В и С - составляют 29 млрд тонн, правда, они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Коммерческая извлекаемость зависит от нас с вами, от того, какую фискальную систему мы реализуем относительно этой отрасли», - сказал глава Минэнерго.

«При существующей фискальной системе примерно 50% - то есть 15 миллиардов тонн - коммерчески извлекаемы. В прошлом году мы добыли 556 млрд тонн, соответственно, простым делением получаем примерно 30 лет - это только коммерчески извлекаемые запасы. Причем, эти запасы держатся примерно на одном и том же уровне, потому что ежегодно на баланс ставятся новые запасы, и объем запасов, которые ставятся на запас, даже несколько выше объема добычи. То есть неснижаемый уровень», - добавил Новак.

Он отметил, что качество запасов, которые ставятся на баланс, сильно отличается от того, что раньше ставилось - это в основном мелкие месторождения, трудноизвлекаемые, сейчас крупных месторождений уже открывается мало. По словам Новака, нужно стратегически понимать и мыслить вперед насчет того, каков будет энергобаланс, как будут развиваться технологии, другие источники энергии, как более грамотно использовать природные ресурсы и монетизировать их с точки зрения добычи и реализации.

«Здесь же необходимо смотреть и на то, что в будущем углеводороды в большей степени будут использоваться не как источник энергии, например, для автомобилей, а как источник химических элементов для производства других товаров - то же углеводородное волокно и т.п. У нас больше половины вещей из искусственных материалов, так или иначе связаны с переработанными углеводородами», - пояснил министр.