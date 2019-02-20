Экономика

«Эхономика» c Игорем Девятко и Андреем Михеевым. ВИДЕО

На радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Эхономика». Гости студии - генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

В центре внимания был круг вопросов, касающихся экономического развития псковского региона, привлечения инвестиций, судьбы ОЭЗ «Моглино» и иных потенциальных инвестплощадок.

Также ведущий Константин Калиниченко обсудил с гостями болезненную тему привлекательности псковского региона для бизнеса в целом и поговорил о непосредственной деятельности Агентства инвестиционного развития.