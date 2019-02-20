Экономика

Ненужной прослойкой между властью и бизнесом назвал Николай Рассадин фонды и агентства

Ненужной прослойкой между властью и бизнесом назвал агентства и фонды поддержки предпринимательства директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

«У нас в области экономика не развивается никак, от слова «вообще», зато у нас существует 5, 6 или 7 организаций, где работают люди, которые получают зарплату, и туда накачивают какие-то деньги. С моей точки зрения, реально было бы эти деньги отдать комитету по экономике области, а он бы эти деньги отдавал предпринимателям, которые нуждаются, например, молодым предпринимателям, которые только открыли свое дело», - отметил он в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Но содержать такую толпу нахлебников на псковском бизнесе», по его словам, нецелесообразно, учитывая, что «есть целый комитет по экономике, где работают специалисты на хороших зарплатах». «А мы держим какие-то прослойки между властью и бизнесом, которые на этом наживаются. Я не знаю, что они делают», - отметил Николай Рассадин.