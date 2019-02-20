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Экономика

В Госдуме задумались о повышении максимальной величины вклада в ИИС

01.03.2019 07:55|ПсковКомментариев: 0

В России предложили увеличить сумму предельного взноса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Размер вклада может вырасти до 2,5 млн рублей. В настоящее время граждане могут внести не более 1 млн рублей.

Изменения позволят привлечь дополнительные инвестиции и повысить привлекательность второго типа налогового вычета. В настоящее время он не пользуется спросом у россиян. Речь идет о льготе по НДФЛ в размере прибыли, полученной по ИИС за три года.

Для ее использования необходимо затратить большие усилия и иметь средний доход не менее 60% годовых, пояснил заместитель генерального директора «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. При этом сумма вклада должна составлять около 2 млн рублей, отметил эксперт.

В то время как первый тип вычета позволяет инвесторам ежегодно повышать свой доход на 52 тыс. рублей путем размещения на счету 400 тыс. рублей. За два последних года граждане получили таким образом от государства 17,5 млрд рублей, и это без учета прибыли.

ИИС существуют в России с 2015 года в целях привлечения финансовых вложений в рынок ценных бумаг. По сведениям Московской биржи, в стране открыто 647 тыс. подобных счетов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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