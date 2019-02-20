Экономика

Александр Козловский: Бесконечно бизнес прессовать невозможно

В эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове Александр Козловский заявил, что он как депутат Государственной Думы, в том числе, должен помочь наладить общение между властью и бизнесом.

Депутат отметил, что у него есть возможность помочь организовать взаимодействие на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей, но это можно и нужно делать и в других видах.

«Конечно, я должен сказать, что я выступаю за то, чтобы эти отношения наладить, чтобы была гармония. Мы же тоже пониманием, что бесконечно бизнес прессовать невозможно, потому что кто-то должен зарабатывать деньги, и им необходимо создать все условия», - подчеркнул он.

Чем регион будет привлекательнее, тем больше бизнесменов здесь осядет и будет работать на благо региональной экономики, заявил Александр Козловский. Он считает, что в течение нескольких недель пойдет реакция на послание президента, и предприниматели почувствуют это на себе.

Александр Козловский надеется, что на съезде будет присутствовать и губернатор Михаил Ведерников, чтобы пообщаться с бизнесменами и услышать о тех проблемах, которые в у них есть, чтобы сделать возможно какие-то поручения и обратить внимание на конкретные вопросы.