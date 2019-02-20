Экономика

Нужно поддерживать уже существующие предприятия - Александр Козловский

Депутат Госдумы Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил, что нужно поддерживать те предприятия, которые уже зарекомендовали себя.

«Я хотел бы отметить, что те майские указы, которые направлены на поднятие экономики Российской Федерации, и те федеральные средства, которые заложены на это, они только сейчас начинают потихонечку поступать в регионы. Здесь необходима активная позиция самого предпринимательского сообщества, потому что без их проектов эти деньги работать не будут, поэтому необходимы новые проекты. Возможно необходимы новые инвесторы», - отметил депутат.

А.Козловский считает, что в первую очередь нужно использовать потенциал тех людей, которые работают на действующих предприятиях, искать именно там инвестиционные проекты, которые помогут развить существующие предприятия. А открывать новое предприятие - достаточно сложно и не всегда эффективно.