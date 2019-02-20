Весенние скидки на голубцы и другие мясопродукты объявили в магазинах «Деревня Соловьи»

В фирменных магазинах торговой сети «Деревня Соловьи» стартовали 10%-ные скидки на вкусные мясопродукты от местного производителя.
С 1 по 17 марта можно приобрести дешевле, чем обычно, следующие товары:
- Щековина «закусочная» 306,9 руб.
- Голубцы сельские 215,1 руб.
- Голубцы домашние 215,1 руб.
- Окорок п/к 210,6 руб.
- Колбаса свиная к/в 296,1 руб.
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9