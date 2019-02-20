Экономика

Около 600 млн рублей получат аграрии Псковской области на возмещение затрат по инвестиционным кредитам

Распоряжением правительства Российской Федерации между 75 субъектами распределены субсидии в размере 41,57 млрд рублей. Средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год в рамках ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, согласно документу, псковский регион получит порядка 600 млн рублей. Средства будут направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Добавим, что эффективность использования межбюджетных трансфертов ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определенных в соглашении между Минсельхозом России и администрацией региона.