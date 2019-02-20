Экономика

У россиян нет чувства налогоплательщика — Кудрин

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что у россиян недостаточно развито чувство налогоплательщика, а без поддержки гражданского общества невозможно добиться желаемых результатов в развитии государства, сообщает «Интерфакс».

«Еще один момент, который обсуждается широко: у нас в России нет, как говорят, чувства налогоплательщика, то есть вот вас почему-то мало интересует, куда тратятся деньги. Кого-то, наверное, интересует»,- заявил Кудрин в ходе выступления на Дне открытых данных на площадке Фонда развития интернет-инициатив.

По его словам, граждане должны понимать структуру распределения средств, чтобы, услышав в ответ на вопрос, почему в районе или области не отремонтированы дороги: «Денег нет», требовать исполнения целей со знанием дела.

«И вот комитет гражданских инициатив, который я создал, мы открыли целый ряд программ, которые связаны были с открытостью госзакупок, с открытостью полиции. Мы назвали эту проблему "инициативное бюджетирование", это когда гражданам предлагают поучаствовать в распределении части средств», - рассказал Кудрин.

«Бывает, дается несколько миллионов рублей для распределения, граждане выбирают своих представителей, идет дикая дискуссия, условно говоря, 100 млн рублей не обсуждается, а 5 млн - весь район встаёт на дыбы и обсуждает, как потратить их на какую-то важную вещь», - вспомнил он.

По его словам, «без поддержки гражданского общества или гражданской инициативы в том, как спрашивать с государства за его услуги, как влиять на это, мы не добьемся тех результатов, которые планируются».

В то же время, по словам Кудрина уровень цифровизации и открытости информационных систем для населения недостаточен.

Кудрин отметил, что «у нас в год сейчас тратиться 100 млрд рублей на информатизацию всех министерств и ведомств, не только на федеральном уровне».

Вместе с тем, считает он, есть и хорошие примеры, например, создание Единого окна или создание между министерствами и ведомствами определенного взаимодействия, в некоторых регионах хороший уровень уже достигнут. «Но в большинстве случаев это бумажная работа остается. В общем, качество работы информационных систем очень низкое», - заключил он.