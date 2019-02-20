Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства ГИС ГМП. Тем, у кого есть долги, чиновники смогут моментально приостановить лицензию.

В таком случае магазины не могут продавать алкоголь в течение одной-двух недель — до тех пор, пока не завершилось разбирательство.

Как рассказали «Известиям» в АКОРТ, в разных регионах страны уже зафиксировано около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь.

Сети жалуются на ошибки в системе, которая выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные, из-за чего с начала года в разных регионах уже не раз фиксировались случаи необоснованной приостановки лицензий.

В Минфине «Известиям» сообщили, что рассматривают возможность дать торговцам доступ к данным о штрафах.